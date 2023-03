Naufragio Cutro, l’Ue: “Frontex ha fatto tutto ciò che doveva fare” (Di mercoledì 8 marzo 2023) “Ho parlato con Frontex, l’agenzia c’era ed era lì per aiutare l’Italia. Ciò che l’aereo ha visto è stato inviato direttamente a Roma e con la telecamera termica è stato visto che sotto coperta c’erano molte persone. L’aereo ha monitorato la situazione finché c’era carburante. Frontex ha fatto tutto ciò che doveva fare, purtroppo non è stato abbastanza”. È quanto ha detto la commissaria Ue agli Affari Interni, Ylva Johansson, rispondendo ad una domanda sulla strage di Cutro in conferenza stampa. “Se l’aereo avesse avuto più carburante – ha aggiunto – avrebbe notato il peggioramento delle condizioni atmosferiche”. La commissaria Ue agli Affari Interni, Ylva Johansson, ha parlato del Naufragio di Cutro difendendo l’operato di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 8 marzo 2023) “Ho parlato con, l’agenzia c’era ed era lì per aiutare l’Italia. Ciò che l’aereo ha visto è stato inviato direttamente a Roma e con la telecamera termica è stato visto che sotto coperta c’erano molte persone. L’aereo ha monitorato la situazione finché c’era carburante.haciò che, purtroppo non è stato abbastanza”. È quanto ha detto la commissaria Ue agli Affari Interni, Ylva Johansson, rispondendo ad una domanda sulla strage diin conferenza stampa. “Se l’aereo avesse avuto più carburante – ha aggiunto – avrebbe notato il peggioramento delle condizioni atmosferiche”. La commissaria Ue agli Affari Interni, Ylva Johansson, ha parlato deldidifendendo l’operato di ...

