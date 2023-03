Naufragio Cutro: gli scafisti sarebbero sei, arrestato un quarto uomo (Di mercoledì 8 marzo 2023) E' quanto emerge dalle indagini e dalle testimonianze dei sopravvissuti che avrebbero riconosciuto il 28enne turco fermato la notte scorsa in Austria. Uno di loro risulta disperso. Il Viminale dispone ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 8 marzo 2023) E' quanto emerge dalle indagini e dalle testimonianze dei sopravvissuti che avrebbero riconosciuto il 28enne turco fermato la notte scorsa in Austria. Uno di loro risulta disperso. Il Viminale dispone ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Dopo aver approvato decreti che di fatto ostacolano il salvataggio di vite in mare, dopo aver colpevolizzato le vit… - MarcoFattorini : Settanta superstiti del naufragio di Cutro sono chiusi in due capannoni a Crotone. Con un solo bagno. Dormono su ma… - lmisculin : Domani i giornali di destra che chiedevano di non strumentalizzare il naufragio di Cutro per attaccare il governo u… - scheerenberger : RT @Tg3web: I parenti delle vittime del naufragio di Cutro hanno protestato davanti al Palazzetto dello sport di Crotone contro il trasferi… - GianpaoloRegano : RT @ItaliaViva: In diretta dal #Senato l'intervento di @matteorenzi in risposta all'informativa urgente del Ministro #Piantedosi sul naufra… -