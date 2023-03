Naufragio Cutro, bugie di Stato e ministri in fuga (Di mercoledì 8 marzo 2023) Se Matteo Piantedosi pensava con la sua informativa di far rientrare il caso politico nato dal Naufragio di Cutro, allora resterà deluso. La ricostruzione offerta dal titolare del Viminale, infatti, non è andata giù alle opposizioni che sono pronte alle barricate che restano convinti delle responsabilità dell’esecutivo. Convinzione che è stata rafforzata proprio dalle parole pronunciate dal ministro in Aula e soprattutto dai silenzi di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. La ricostruzione offerta dal titolare del Viminale su quanto è accaduto a Cutro non è andata giù alle opposizioni Insomma l’unico risultato ottenuto da Piantedosi sembra essere quello di aver ulteriormente avvicinato M5S e Pd che in queste ore e all’unisono stanno chiedendo le dimissioni di Salvini e Piantedosi. Dal governo è arrivata una “risposta balbuziente su questa ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 8 marzo 2023) Se Matteo Piantedosi pensava con la sua informativa di far rientrare il caso politico nato daldi, allora resterà deluso. La ricostruzione offerta dal titolare del Viminale, infatti, non è andata giù alle opposizioni che sono pronte alle barricate che restano convinti delle responsabilità dell’esecutivo. Convinzione che è stata rafforzata proprio dalle parole pronunciate dal ministro in Aula e soprattutto dai silenzi di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. La ricostruzione offerta dal titolare del Viminale su quanto è accaduto anon è andata giù alle opposizioni Insomma l’unico risultato ottenuto da Piantedosi sembra essere quello di aver ulteriormente avvicinato M5S e Pd che in queste ore e all’unisono stanno chiedendo le dimissioni di Salvini e Piantedosi. Dal governo è arrivata una “risposta balbuziente su questa ...

