Naufragio Crotone, sindaco a familiari: "Salme a Bologna solo con consenso" (Di mercoledì 8 marzo 2023) Crotone, 8 mar. - (Adnkronos) - (Dall'inviata Elvira Terranova) - "Al cimitero islamico di Bologna andranno soltanto le Salme i cui familiari hanno dato il consenso". Tutte le altre resteranno per ora alla camera ardente di Crotone fino a quando non si risolveranno i problemi di carattere burocratico. Il governo sosterrà i costi per il rimpatrio per tutte le famiglie delle vittime. A dare l'annuncio, nel pomeriggio, è il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, che ha appena incontrato, davanti al Palamilone i familiari delle vittime, che da questa mattina occupano la sede stradale in segno di protesta contro il trasferimento che era stato inizialmente previsto per oggi, al cimitero di Bologna, contro la volontà delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023), 8 mar. - (Adnkronos) - (Dall'inviata Elvira Terranova) - "Al cimitero islamico diandranno soltanto lei cuihanno dato il". Tutte le altre resteranno per ora alla camera ardente difino a quando non si risolveranno i problemi di carattere burocratico. Il governo sosterrà i costi per il rimpatrio per tutte le famiglie delle vittime. A dare l'annuncio, nel pomeriggio, è ildi, Vincenzo Voce, che ha appena incontrato, davanti al Palamilone idelle vittime, che da questa mattina occupano la sede stradale in segno di protesta contro il trasferimento che era stato inizialmente previsto per oggi, al cimitero di, contro la volontà delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Settanta superstiti del naufragio di Cutro sono chiusi in due capannoni a Crotone. Con un solo bagno. Dormono su ma… - fattoquotidiano : Naufragio Crotone, Baldino (M5s) a Piantedosi: “Lei fa il parafulmine politico. Dov’è Salvini? Perché scappa come u… - StefanoFeltri : Naufragio, l’autodifesa di Piantedosi è una confessione - cicciodevilla : RT @EugenioCardi: #GovernoMeloni su naufragio #Crotone: - morte più di 70 persone a 200m dalla riva - non si sa del perché la Guardia Costi… - infoitinterno : Naufragio Crotone, bloccato il trasferimento delle salme a Bologna dopo la protesta dei parenti: “In Emilia solo co… -