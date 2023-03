Naufragio Crotone | servirebbe avere rispetto della nostra intelligenza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 marzo 2023) La “difesa” del ministro Matteo Piantedosi è chiara (lo sto ascoltando in diretta riferire alle Camere): “La circostanza in cui è diventato necessario il soccorso è avvenuta alle 4.00 di mattina. Fino a quel momento si stava monitorando il tutto con forze di sicurezza che, tra l’altro, sono comunque attrezzate per il soccorso. D’altra parte Frontex aveva segnalato con un aereo alle 22.00 la presenza di una barca a 40 miglia descrivendola come carica di persone ma non in difficoltà e senza problemi di galleggiamento”. Tutto vero. Tranne che con 180 e passa persone a bordo il caicco galleggiasse in modo normale. Questo, senza scomodare Archimede, è evidentemente impossibile. Chiedere a chiunque per conferma (barche omologate per 15 persone, come possono essere in buone condizioni con a bordo 180 migranti? Se se erano solo 180…). E il punto è proprio qui: aspettare una circostanza ...