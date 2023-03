Naufragio Crotone | il Viminale vuole trasferire le salme delle vittime a Bologna | le famiglie protestano Ministero | “Soluzione provvisoria”

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Un sit in davanti al Palamilone per manifestare il proprio dissenso. È quanto accaduto a, dove i parentideldi Steccato di Cutro hanno protestato contro la decisione deldegli Interni di disporre il trasferimentoal cimitero musulmano di. Trasferimento immediato, entro 24 ore: una scelta che ha colto di sorpresa le, che hanno chiesto di attendere qualche giorno per avere la possibilità di avviare le pratiche per il trasferimento nei Paesi di origine. Il comune di, che ha raccolto le loro istanze, aveva già deliberatosomme per i costi del trasferimento prelevandole dal Fondo migranti che poi sarebbe stato rimborsato ...

ROMA – Dopo le scintille di ieri, arriva il ramoscello di pace. Rimarcando però la posizione sul fatto che un Consiglio dei ministri in Calabria è un segno di attenzione del Governo al territorio. Il ...Un altro presunto traghettatore, individuato grazie alle informazioni rese dai superstiti, è stato rintracciato in Austria e sarà estradato in Italia.