Naufragio Crotone | familiari contro trasferimento salme a Bologna – Video

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – “Fino ad ora solo bugie, noi chiediamo di rimpatriare i nostri cari in Afghanistan. Invece finora ci hanno solo fatto false promesse”. I parenti delle vittime afghane deldidicono no al piano didella Prefettura per portare oggi le bare al cimitero islamico di. Il, come apprende l’Adnkronos, è stato poi momentaneamente bloccato. “Ci sentiamo presi in giro- dice Aladdin, ragazzo afgano che ha perso la zia e tre cuginetti- oggi ci hanno annunciato che porteranno i nostri/ ma non è giusto. Non vogliamo”. Un altro parente, Alissa Shiri, che ha perso un cugino anxora disperso, dice: “Il presidente Mattarella è venuto fin qui per prometterci di occuparsi personalmente del rimpatrio, ...