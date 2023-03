Naufragio Crotone, Bersani a La7: “Governo dà la colpa agli scafisti. Ma se un delinquente butta un bambino nel Po, non provi a salvarlo?” (Di mercoledì 8 marzo 2023) “Se la cavano sempre dicendo: ‘Sono gli scafisti”. Lo so anch’io. Ma se un delinquente butta un bambino nel Po, non provi a salvarlo? Io da un ministro serio mi aspetto che faccia un’indagine interna sulla catena di comando e su quello che è successo, anziché dare la colpa a Frontex, perché oggi in Parlamento Piantedosi ci è girato attorno. Non è vero che la strage di Crotone è come le altre, perché qui c’è un caso di mancato soccorso”. Così a Dimartedì (La7) Pier Luigi Bersani commenta l’informativa del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sul Naufragio di Crotone, aggiungendo: “In tutti i paesi occidentali i ministri si dimettono per molto meno, anche quando non avessero responsabilità dirette. Ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) “Se la cavano sempre dicendo: ‘Sono gli”. Lo so anch’io. Ma se ununnel Po, non? Io da un ministro serio mi aspetto che faccia un’indagine interna sulla catena di comando e su quello che è successo, anziché dare laa Frontex, perché oggi in Parlamento Piantedosi ci è girato attorno. Non è vero che la strage diè come le altre, perché qui c’è un caso di mancato soccorso”. Così a Dimartedì (La7) Pier Luigicommenta l’informativa del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi suldi, aggiungendo: “In tutti i paesi occidentali i ministri si dimettono per molto meno, anche quando non avessero responsabilità dirette. Ma ...

