Naufragio Crotone | al via procedure per estradizione quarto scafista

(Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – Sono state avviate leper l’di Gun Ufuk, il turco di 28 anni, arrestato nella tarda serata di ieri al confine con l’Austria con l’accusa di essere uno degli scafisti dell’imbarcazione naufragata il 26 febbraio davanti alle coste di Steccato di Cutro (). L’uomo è stato fermato dalla Polizia di frontiera e i Carabinieri che indagano sul. Subito dopo ilerano finiti in carcere tre uomini, tra cui un minorenne, ritenuti gli altri tre scafisti. Gun Ufuk, che si è reso irreperibile subito dopo il, secondo il gip Michele Ciociola, che ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare, sarebbe stato “loche conduceva l’imbarcazione e curava la motoristica del natante”. Secondo il racconto di ...

Così a Dimartedì (La7) Pier Luigi Bersani commenta l'informativa del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi suldi, aggiungendo: " In tutti i paesi occidentali i ministri si ...... forse troveranno risposte nell'inchiesta della procura diche al momento ha disposto l'arresto dei tre scafisti con le accuse di omicidio,colposo e favoreggiamento di immigrazione ...Un salvagente arancione in memoria di ognuna delle singole vittime finora riaffiorate dal mare di. Al momento 71. Quell'arancione che serve a evidenziare dispositivi di salvataggio e sicurezza ieri sera ha tinto piazza dei Signori, in occasione del presidio promosso da una cordata di ...

Milano, 8 mar. (LaPresse) - . È stato arrestato nella notte, in Austra, il quarto presunto scafista del naufragio di Cutro, in provincia di Crotone, nel quale ...