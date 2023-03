Naufragio Crotone, al via procedure per estradizione quarto scafista (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sono state avviate le procedure per l'estradizione di Gun Ufuk, il turco di 28 anni, arrestato nella tarda serata di ieri al confine con l'Austria con l'accusa di essere uno degli scafisti dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sono state avviate leper l'di Gun Ufuk, il turco di 28 anni, arrestato nella tarda serata di ieri al confine con l'Austria con l'accusa di essere uno degli scafisti dell'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Settanta superstiti del naufragio di Cutro sono chiusi in due capannoni a Crotone. Con un solo bagno. Dormono su ma… - fattoquotidiano : Naufragio Crotone, Baldino (M5s) a Piantedosi: “Lei fa il parafulmine politico. Dov’è Salvini? Perché scappa come u… - fattoquotidiano : Naufragio di Crotone, Provenzano in Aula: “Governo sia indagato per strage colposa. Il mancato soccorso è una scelt… - Leone1Licia : RT @vaticannews_it: #Crotone Proseguono le ricerche dei dispersi e giungono i parenti per le identificazioni. Dall’ospedale la testimonianz… - TV7Benevento : Naufragio Crotone, al via procedure per estradizione quarto scafista - -