Nasce Spunto | la startup che supporta la formazione

(Di mercoledì 8 marzo 2023) di studenti consapevoli, valorizza le diversità e promuove un apprendimento inclusivo nelle scuole Nata dall’intuizione e dall’ingegno di Martina e Nicolò,ha lanciato una web app omonima, che racchiude soluzioni in grado di potenziare l’apprendimento, l’autonomia e l’autostima, rivolgendosi a studenti, docenti e tutor. Sulla piattaforma, grazie a mappe concettuali, audio riassunti e i quiz gli studenti possono interagire e collaborare alla creazione del materiale di studio, promuovendo un apprendimento inclusivo. “Essendo dislessica ho sempre sognato uno strumento in grado di aiutarmi nello studio, di farmi sentire sicura e in grado di fare i compiti da sola. Avendo vissuto sulla mia pelle le stesse difficoltà che i ragazzi provano ancora oggi e utilizzando i mezzi offerti dalle nuove tecnologie, abbiamo creato uno strumento in grado di offrire un supporto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFinizio74 : Prendo spunto dal tweet del sempre eccellente Eugenio, per dire che l'elezione di Schlein ha decretato la fine dell… - Marilena0407 : @2019libertas @FLasaracina Questa discussione non nasce per stabilire cause, colpe e riscrivere la geopolitica. Il… - mauriziocori1 : RT @bussolacreazion: Come nasce un timbro Exlibris? Tu mi dai lo spunto per elaborare il disegno e solo una volta raggiunto quello perfetto… - lucalemax : @CinziaCardinal2 È davvero uno scritto interessante che aiuta a riflettere. Lo spunto nasce da un evento, e da lì è… - skylinexv : Ecco perché quando uscí 'don't worry darling' impazzí, perché non parla solo della condizione femminile ma anche di… -

Al Comprensivo di Brolo diretto dal professore Giacomo Arena. Unodi riflessione ma anche di attenzione. Quando le lezioni in classe diventato focus di ...l'uomo a fatica, ed è rischio di ...In occasione della Giornata Internazionale della Donna, IKEA Italia prendedal Gender Reveal Party, l'occasione in cui i futuri genitori scoprono se il bebè in arrivo ...Reveal Party"da un'...ComeSongs of Surrender Era un'idea che ci ronzava in testa da un po' e il lockdown ci ha ... Mi ha dato loda cui partire. Su The Fly abbiamo duellato con due bassi. Avevamo anche inciso ...

Conference League - Lazio-AZ Alkmaar 1-2, pagelle: male Milinkovic, Kerkez sfreccia Eurosport IT

MILANO (ITALPRESS) – “Focus ESG” è il nuovo format tv dell’Agenzia di stampa Italpress, realizzato in collaborazione con la ...Divertimento e gradimento del pubblico. Sold out al Teatro Comunale per lo spettacolo di Paolo Caiazzo “Terroni si nasce e io lo nacqui…modestamente” ...