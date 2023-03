Nasce il Cammino di San Giovanni | giovedì 16 marzo a Melzo avrà luogo la presentazione pubblica a cura di Sergio Leondi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gabbo82 : RT @ParcoCastelli: Il progetto 'A piedi e in bici sulle vie della transumanza' ?? ?? ?????, nasce nell’ambito del @serviziocivile e coinvolge… - _rjardon : RT @siviaggia: ??Nasce la Via delle Sorelle, ben 130 chilometri di cammino dedicato al turismo lento ???? -

Questa collaborazioneda una condivisione di valori tra E. ON ed Emma Villas, in quanto nell'... Nelverso questa meta, E. ON vuole giocare un ruolo chiave: rendere l'energia pulita e il ...In quei mesi cupi c'è la genesi stessa della Capitale, da lìla visione strategica che vuole mettere le nostre terre nella condizione di riprendere il lorodi crescita con forza e ...Questo modo di pensare al successoda un principio apparentemente attraente: il principio ... a dimenticare la fortuna e la buona sorte che lo hanno aiutato nel compiersi del suo. Quindi ...

Nasce il Cammino di San Giovanni, giovedì 16 marzo a Melzo avrà ... 7giorni

Giovamente e Saremo Alberi, dopo un percorso sinergico, che li ha visti protagonisti sul territorio salernitano nell’ambito socio-culturale, hanno inteso ripartire con un grande progetto basato sui va ...Si chiama “De Luca per Ragusa” la lista che andrà in appoggio alla coalizione che sosterrà il sindaco uscente Peppe Cassì in vista delle amministrative del 28 e 29 maggio. Il coordinatore della lista, ...