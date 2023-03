(Di mercoledì 8 marzo 2023) MILANO () – “ESG” è iltv dell'Agenzia di stampa, realizzato in collaborazione con la divisione della società Prospiciunt specializzata nella strategia comunicativa sulle tematiche ESG.Dedicato alle tredella– Environmental, Social e Governance –ESG è condotto dal giornalista Marco Marelli (ex Il Gazzettino, La Stampa, la Repubblica, Hachette, Rai, La7) dagli studi di Milano dell'agenzia fondata e diretta da Gaspare Borsellino.ESG è un appuntamento quindicinale di approfondimento e di analisi sulle tematiche legate alla finanza sostenibile e vuole offrire spunti di riflessione per accelerare verso una società più equa e giusta.Tema della prima puntata, in onda ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... restoalsud : #territorio #sud #lavoro Nasce Focus ESG, nuovo format Italpress su 3 dimensioni sostenibilità - - MasterblogBo : MILANO (ITALPRESS) – “Focus ESG” è il nuovo format tv dell’Agenzia di stampa Italpress, realizzato in collaborazion… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Nasce Focus ESG, nuovo format Italpress su 3 dimensioni sostenibilità -… - RobertaFazio7 : RT @Lega_B: La 28ª giornata si chiude al Ferraris dove, nel match del Monday Night di #SerieBKT, si affrontano il Genoa di Gilardino ed il… - BottaroR : RT @Lega_B: La 28ª giornata si chiude al Ferraris dove, nel match del Monday Night di #SerieBKT, si affrontano il Genoa di Gilardino ed il… -

Da queste fondamentala ricerca della Fondazione Nord - Est insieme alla Regione Veneto che ... ma andrà a fondo sulle principali tematiche che emergeranno: saranno avviatigroup sia con ...... direttore dell'oncologia dell'Irccs dell'Ausl di Reggio Emilia: "Questa rete " sottolinea "... affronta il tema della patologia di genere, con unsui tumori femminili: "In oncologia " ...... direttore dell'oncologia dell'Irccs dell'Ausl di Reggio Emilia: "Questa rete " sottolinea "... affronta il tema della patologia di genere, con unsui tumori femminili: "In oncologia " ...

Nasce Focus ESG, nuovo format Italpress su 3 dimensioni sostenibilità Radio Roma

L'apertura della nuova sede è stata annunciata nel corso dell'incontro 'Let it be' nelle ex Fabbriche San Francesco ...Si parla di pizza a Lariofiere di Erba dove è in corso RistorExpo, il salone della ristorazione, fino all'8 marzo. "Perché parlare, ancora, di pizza" ...