Vai agli ultimi Twett sull'argomento... messina_oggi : Nasce Focus ESG, nuovo format Italpress su 3 dimensioni sostenibilitàMILANO (ITALPRESS) - 'Focus ESG' è il nuovo fo… - cagliarilivemag : Nasce Focus ESG, nuovo format Italpress su 3 dimensioni sostenibilità - ZerounoTv : Nasce Focus ESG, nuovo format Italpress su 3 dimensioni sostenibilità - nestquotidiano : Nasce Focus ESG, nuovo format Italpress su 3 dimensioni sostenibilità - IlModeratoreWeb : Nasce Focus ESG, nuovo format Italpress su 3 dimensioni sostenibilità - -

ESG - afferma il giornalista Marco Marelli - è una iniziativa che si aggiunge alla già ricca library multimediale di Italpress. Con questo nuovo format vogliamo entrare nel merito delle ...Da queste fondamentala ricerca della Fondazione Nord - Est insieme alla Regione Veneto che ... ma andrà a fondo sulle principali tematiche che emergeranno: saranno avviatigroup sia con ...... direttore dell'oncologia dell'Irccs dell'Ausl di Reggio Emilia: "Questa rete " sottolinea "... affronta il tema della patologia di genere, con unsui tumori femminili: "In oncologia " ...

Nasce Focus ESG, nuovo format Italpress su 3 dimensioni sostenibilità Tiscali Notizie

MILANO (ITALPRESS) – “Focus ESG” è il nuovo format tv dell’Agenzia di stampa Italpress, realizzato in collaborazione con la divisione della società Prospiciunt specializzata nella strategia comunicati ...L'apertura della nuova sede è stata annunciata nel corso dell'incontro 'Let it be' nelle ex Fabbriche San Francesco ...