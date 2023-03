Napoli, staffisti al Comune: Rubano (Fi) presenta interrogazione al ministro Zangrillo (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoArriva in Parlamento il caso degli staffisti assunti la settimana scorsa al Comune di Napoli. Il deputato di Forza Italia e capogruppo in commissione finanze, Francesco Maria Rubano, ha presentato una interrogazione parlamentare al ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo“E’ evidente – scrive Rubano – che negli staff degli assessori lavorano, non solo professionisti di varie materie e discipline, ma anche figure di segreteria che svolgono mansioni diverse. Tuttavia , in assenza di apposito concorso – sottolinea il parlamentare – sarebbe quanto meno opportuna una valutazione dei titoli di studio in possesso degli interessati. Rubano, rilevando che “ad oggi non sono stati ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoArriva in Parlamento il caso degliassunti la settimana scorsa aldi. Il deputato di Forza Italia e capogruppo in commissione finanze, Francesco Maria, hato unaparlamentare alper la pubblica amministrazione, Paolo“E’ evidente – scrive– che negli staff degli assessori lavorano, non solo professionisti di varie materie e discipline, ma anche figure di segreteria che svolgono mansioni diverse. Tuttavia , in assenza di apposito concorso – sottolinea il parlamentare – sarebbe quanto meno opportuna una valutazione dei titoli di studio in possesso degli interessati., rilevando che “ad oggi non sono stati ...

