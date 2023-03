Napoli, si ferma Lozano. Kim suona la carica: Avido di vittorie (Di mercoledì 8 marzo 2023) Allenamento mattutino per il Napoli in vista della sfida di sabato sera al Maradona contro l’Atalanta. Luciano Spalletti ha dovuto fare a meno di Lozano che si è fermato per un risentimento muscolare. Assente alla seduta anche Osimhen ma per un permesso. Il nigeriano sta bene e tornerà a disposizione domani. Naturalmente non è convocabile Raspadori che sta provando a stringere i denti per essere utilizzabile contro il Torino. In caso contrario sicuramente dopo la sosta farà parte del gruppo. Intanto Kim Min-jae, parlando a UpBit, uno degli ultimi sponsor del Napoli, ha chiarito i suoi obiettivi: “Ho una grande voglia di vincere. Il Napoli non vince da tanto tempo, ma giochiamo bene. Ora sono Avido di vittorie, puntiamo allo scudetto! Perché ho ballato Gangnam Style il ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 8 marzo 2023) Allenamento mattutino per ilin vista della sfida di sabato sera al Maradona contro l’Atalanta. Luciano Spalletti ha dovuto fare a meno diche si èto per un risentimento muscolare. Assente alla seduta anche Osimhen ma per un permesso. Il nigeriano sta bene e tornerà a disposizione domani. Naturalmente non è convocabile Raspadori che sta provando a stringere i denti per essere utilizzabile contro il Torino. In caso contrario sicuramente dopo la sosta farà parte del gruppo. Intanto Kim Min-jae, parlando a UpBit, uno degli ultimi sponsor del, ha chiarito i suoi obiettivi: “Ho una grande voglia di vincere. Ilnon vince da tanto tempo, ma giochiamo bene. Ora sonodi, puntiamo allo scudetto! Perché ho ballato Gangnam Style il ...

