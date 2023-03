Napoli, out Lozano per un risentimento muscolare (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il Napoli oggi a Castelvolturno per preparare la sfida con l’Atalanta: out Lozano per un risentimento muscolare e Osimhen, con un permesso della società Il Napoli oggi al lavoro a Castelvolturno in vista del prossimo impegno contro l’Atalanta. Di seguito il report dell’allenamento. «Oggi, mercoledì 8 marzo, il Napoli di Luciano Spalletti ha svolto una seduta mattutina presso l’SSCN Konami Training Center di Castelvolturno, con la capolista della Serie A che sta preparando il match casalingo contro l’Atalanta in programma sabato 11 marzo alle ore 18. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione, seguita da esercitazione di possesso palla, partitella a campo ridotto e tanto lavoro tattico. La seduta, infine, ha previsto sviluppi offensivi e conclusioni in porta. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Iloggi a Castelvolturno per preparare la sfida con l’Atalanta: outper une Osimhen, con un permesso della società Iloggi al lavoro a Castelvolturno in vista del prossimo impegno contro l’Atalanta. Di seguito il report dell’allenamento. «Oggi, mercoledì 8 marzo, ildi Luciano Spalletti ha svolto una seduta mattutina presso l’SSCN Konami Training Center di Castelvolturno, con la capolista della Serie A che sta preparando il match casalingo contro l’Atalanta in programma sabato 11 marzo alle ore 18. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione, seguita da esercitazione di possesso palla, partitella a campo ridotto e tanto lavoro tattico. La seduta, infine, ha previsto sviluppi offensivi e conclusioni in porta. ...

Napoli, non si è allenato Lozano (Adnkronos) - Il Napoli è sceso in campo stamattina nella seduta odierna di allenamento. Non arrivano buone notizie per mister Spalletti che rischia di perdere per un risentimento muscolare Hirving Lo ...