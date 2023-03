Napoli: Osimhen non si allena, ecco il motivo (Di mercoledì 8 marzo 2023) Victor Osimhen attaccante del Napoli oggi non si è allenato a Castel Volturno, il calciatore assente su permesso della società. Oggi Osimhen è stato assente dal centro sportivo di Castel Volturno. Il nigeriano ha saltato l’allineamento odierno in vista della sfida tra Napoli e Atalanta. La motivazione dell’assenza dì Osimhen è stata svelata d Sky. L’emittente satellitare fa sapere che Osimhen ha dovuto sbrigare delle faccende amministrative, per questo motivo ha ricevuto un permesso da parte della società. Dunque nessun problema fisico per Osimhen che domani sarà regolarmente ad allenarsi con i compagni. Anche Hirving Lozano oggi non si è allenato a causa di un infortunio. Al suo posto contro ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 8 marzo 2023) Victorattaccante deloggi non si èto a Castel Volturno, il calciatore assente su permesso della società. Oggiè stato assente dal centro sportivo di Castel Volturno. Il nigeriano ha saltato l’allineamento odierno in vista della sfida trae Atalanta. La motivazione dell’assenza dìè stata svelata d Sky. L’emittente satellitare fa sapere cheha dovuto sbrigare delle faccende amministrative, per questoha ricevuto un permesso da parte della società. Dunque nessun problema fisico perche domani sarà regolarmente adrsi con i compagni. Anche Hirving Lozano oggi non si èto a causa di un infortunio. Al suo posto contro ...

