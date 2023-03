Napoli, murale per Ugo Russo coperto: “Ma adesso vogliamo la verità” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato il comitato “verità e Giustizia per Ugo Russo” a rimuovere il murale che ritrae ai Quartieri Spagnoli di Napoli il 15enne ucciso da un carabiniere la notte tra il 29 febbraio e il primo marzo del 2020, mentre, armato di una replica di una pistola, tentava di rapinare, con un complice, l’orologio Rolex del militare. La copertura del murale, annunciata giorni fa dal padre del ragazzo, viene oggi resa nota dallo stesso comitato: “Il murale è stato e resterà uno dei simboli della lotta per la verità sull’omicidio di un ragazzo di 15 anni del nostro quartiere, per sapere se quella maledetta notte del primo marzo 2020 fu eseguita una pena di morte senza processo che ha cancellato il suo futuro. Ma anche simbolo della campagna di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato il comitato “e Giustizia per Ugo” a rimuovere ilche ritrae ai Quartieri Spagnoli diil 15enne ucciso da un carabiniere la notte tra il 29 febbraio e il primo marzo del 2020, mentre, armato di una replica di una pistola, tentava di rapinare, con un complice, l’orologio Rolex del militare. La copertura del, annunciata giorni fa dal padre del ragazzo, viene oggi resa nota dallo stesso comitato: “Ilè stato e resterà uno dei simboli della lotta per lasull’omicidio di un ragazzo di 15 anni del nostro quartiere, per sapere se quella maledetta notte del primo marzo 2020 fu eseguita una pena di morte senza processo che ha cancellato il suo futuro. Ma anche simbolo della campagna di ...

