Napoli, Lozano si ferma, infortunio per il messicano: Le ultime (Di mercoledì 8 marzo 2023) Napoli, stop per Hirving Lozano, l'attaccante messicano si è fermato durante l'allenamento per un risentimento muscolare. Il Napoli, allenato da Spalletti, si prepara per l'incontro contro l'Atalanta che si terrà sabato prossimo al Maradona. Tuttavia, durante l'allenamento di oggi al Konami Training Center di Castel Volturno, la squadra ha avuto alcuni problemi. Victor Osimhen, non si è allenato a causa di un permesso rilasciato dalla Società partenopea. La situazione delle sue condizioni fisiche è ancora incerta e sarà valutata giorno per giorno. Non è escluso che il giocatore possa saltare la partita contro l'Atalanta. Questo rappresenterebbe un problema per la squadra di Spalletti, considerando che Osimhen è uno dei loro attaccanti più importanti.

