Napoli | Lozano salta l' Atalanta | ottimismo per Raspadori

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Secondo quanto riportato da Sky Sport,, attaccante del, non sarà a disposizione di Luciano Spalletti per il prossimo match di campionato contro l'. Il problema non sembra essere serio e la speranza di Spalletti è quella di riavere a disposizione il messicano per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Eintracht Francoforte di mercoledì prossimo. Victor Osimhen era assente all'allenamento odierno e Sky svela che il motivo di tale assenza riguarda alcune questioni amministrative e già da domani si allenerà regolarmente. Giacomo, fermo da metà febbraio per una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. C'èsulle condizioni dell'attaccante, che ha svolto lavoro personalizzato sul campo. L'ex Sassuolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : #Lozano fermo ai box per la sfida in programma sabato contro l'Atalanta ?? Chi schierereste al posto del messicano?… - napoliarg1 : @GA7_Official Lozano merita di rinnovare con il Napoli fino al 2027 - solopallone : Napoli:Il giocatore messicano Lozano è alle prese con un risentimento muscolare e potrebbe non essere a disposizion… - BlowbackFranz : RT @napoli_network: Risentimento muscolare per Lozano nell’ allenamento odierno In forte dubbio per Napoli-Atalanta - NCN_it : Sky – #Lozano salterà #Napoli-#Atalanta; per #Osimhen solo un problema burocratico #NapoliAtalanta -

. Seduta mattutina per ilall'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri prepareranno il match contro l'Atalanta in ...ha svolto lavoro differenziato per un risentimento. Assente ...Seduta mattutina per ilall'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri prepareranno il match contro l'Atalanta in ...ha svolto lavoro differenziato per un risentimento. Assente Osimhen in ...In casasi ferma Hirving. Il messicano ha accusato un risentimento muscolare e non scenderà in campo contro l'Atalanta nel match della 26giornata di Serie A. Il problema non pare serio e la ...

Napoli, risentimento per Lozano e Osimhen non si allena: il report Fantacalcio ®

Infatti come evidenziato in mattinata dal Napoli, Hirving Lozano in mattinata ha riportato un risentimento muscolare che l’ha costretto ad alzare bandiera bianca per la sfida contro la squadra di Gasp ...Un ko confermato dal club, ora è anche ufficiale: salterà Napoli-Eintracht Francoforte, manca un protagonista per la gara di ritorno ...