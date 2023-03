Napoli, Lozano non ce la fa: le condizioni del messicano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Se il Napoli di Luciano Spalletti attualmente viaggia in vetta alla classifica lo deve anche (e soprattutto) alla sua lunghissima panchina. I comprimari hanno dato, fino a questo momento, una mano davvero importante, riuscendo a sopperire alle assenze davvero pesanti dei titolari. Su tutti hanno brillato Raspadori e Simeone nei momenti in cui Kvaratskhelia ed Osimhen non erano a disposizione del mister. Il terzo calciatore a completare il tridente offensivo azzurro è solitamente Matteo Politano, mentre il suo diretto sostituto è il messicano Hirving Lozano. Proprio il numero 11 dovrà restare ai box per un po’ a causa di un fastidiosissimo infortunio. Napoli, le condizioni di Lozano A causa di un risentimento muscolare rimediato nell’ultimo allenamento effettuato dal ... Leggi su zon (Di mercoledì 8 marzo 2023) Se ildi Luciano Spalletti attualmente viaggia in vetta alla classifica lo deve anche (e soprattutto) alla sua lunghissima panchina. I comprimari hanno dato, fino a questo momento, una mano davvero importante, riuscendo a sopperire alle assenze davvero pesanti dei titolari. Su tutti hanno brillato Raspadori e Simeone nei momenti in cui Kvaratskhelia ed Osimhen non erano a disposizione del mister. Il terzo calciatore a completare il tridente offensivo azzurro è solitamente Matteo Politano, mentre il suo diretto sostituto è ilHirving. Proprio il numero 11 dovrà restare ai box per un po’ a causa di un fastidiosissimo infortunio., lediA causa di un risentimento muscolare rimediato nell’ultimo allenamento effettuato dal ...

