Napoli-Lazio | la Procura Figc apre un’indagine sui cori antisemiti dei laziali

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Laha apertosuiintonati dai tifosi dellaallo stadio Maradona dopodi venerdì scorso. A riportarlo è l’Ansa. Isono stati intonati, fuori dagli spalti, da un centinaio di tifosi della, come emerge da alcuni video pubblicati sui social. Ieri, il Giudice Sportivo aveva già preso dei provvedimenti per la partita del Maradona, chiedendo un supplemento di indagine per iindirizzati daiall’attaccante del, Victor Osimhen. Il Giudice Sportivo scriveva: Letto il rapporto dei collaboratori dellafederale, in ordine airivolti dai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Lazio, cori shock antisemiti dei tifosi a Napoli: 'Romanista sei un rabbino, c'hai il padre deportato e tua madre… - sportface2016 : +++Cori antisemiti dei tifosi della #Lazio al Maradona di Napoli, la Procura #Figc apre un'indagine+++#NapoliLazio - sportface2016 : +++False fatture: assolti il presidente del #Napoli, Aurelio #DeLaurentiis, il presidente della #Lazio, Claudio… - sscalcionapoli1 : Lazio – Cori antisemiti a Napoli, la Procura della FIGC indaga sui tifosi biancocelesti - ReadyPlayer1___ : RT @sportface2016: +++Cori antisemiti dei tifosi della #Lazio al Maradona di Napoli, la Procura #Figc apre un'indagine+++#NapoliLazio -

L'ennesima ignominia antisemita arriva dallo Stadio Maradona. A rendersi protagonisti sono i tifosi dellache in occasione della partita contro ilhanno intonato un coro di matrice antisemita fuori dal settore ospiti. "So laziale e so razzista siamo le camice brune tu ce fai pena con sta caz**...Doveva fare da apripista alle italiane e invece la, alla prima curva, ha sbandato. Un risultato inaspettato - l'1 - 2 con l'Az - dopo la grande prova di, in cui si era vista una squadra completamente diversa, per attenzione, dedizione e ...Come riporta l'Ansa, la Procura della Figc ha aperto un'indagine su dei cori di matrice antisemita da parte di alcuni tifosi dellaallo stadio Maradona, dopo la partita contro ildi venerdì scorso. L'episodio è avvenuto fuori dagli spalti e il coro antisemita (con riferimenti ad Anna Frank ) è stato intonato da poche ...

Lo spogliatoio del Napoli è in silenzio, prende la parola Osimhen: deve dire una cosa ai compagni Fanpage

Oggi il più amato dei telecronisti compie 85 anni: «Sette italiane nelle Coppe, è la prova che siamo competitivi Tottenham-Milan Stasera Pioli ha una grande occasione» ...Obiettivo Napoli, magari in finale. Cosi' la pensa Kalidou Koulibaly, centrale del Chelsea e protagonista del successo sul Borussia Dortmund negli ...