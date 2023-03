Napoli | la lezione di Spalletti a Hirving Lozano

(Di mercoledì 8 marzo 2023)sta giocando uno dei campionati migliori quest’anno. Il messicano, infatti, sta avendo una certa continuità e questo si nota in campo e l’hanno notato anche i tifosi, i quali sono felici di questo cambiamento. Merito anche di Luciano, il quale non si è arreso e ha lavorato con lui. Ladi L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Una lezione da imparare |Scurdammece 'o passato simmo 'e Napule, paisà » Napoli Network - manicomio87 : RT @PolliceAzzurro: I tifosi del #Genoa, retrocessi, lo scorso anno al #Maradona, danno lezione ai tifosi del #Napoli, qualificato in #UCL,… - RosariaMirage : RT @pisto_gol: Una lezione da imparare |Scurdammece 'o passato simmo 'e Napule, paisà » Napoli Network - GuglielmoGrella : RT @pisto_gol: Una lezione da imparare |Scurdammece 'o passato simmo 'e Napule, paisà » Napoli Network - NapoliCapitale : RT @pisto_gol: Una lezione da imparare |Scurdammece 'o passato simmo 'e Napule, paisà » Napoli Network -

...ma che certifica la difficoltà dei biancocelesti a gestire le grandi vittorie come quella di. E lasembrava essere colta, perché nella prima mezz'ora la Lazio sembra essere tornata ...Casoria () - "Il futuro in mano all'arte", è il progetto di formazione promosso da "l'Antica Pizzeria Da Michele" in collaborazione con l'Istituto Superiore 'Andrea Torrente' di Casoria. Gli allievi ...Fiorenza D'Antonio nel cast de Il Commissario Ricciardi: è Bianca Nata anel 1992, laureata ... Venne al mio liceo per unadi scrittura e da lì mi sono innamorata del giallo, della sua ...

"A Francoforte una lezione di tifo, a Napoli lo sciopero degli ultras" Virgilio

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...«La festa scudetto La città impazzirà, possiamo aspettarci due o tre milioni di tifosi in piazza». Aurelio De Laurentiis fa fatica pure lui a recitare fino in fondo ...