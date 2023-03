Napoli, Kim: “Ho una grande voglia di vincere, la città vuole lo scudetto” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ho una grande voglia di vincere. Il Napoli non vince da tanto tempo, ma giochiamo bene. Ora sono avido di vittorie, puntiamo allo scudetto”. Lo ha detto il centrale del Napoli Kim Min-Jae, che ha parlato a UpBit, che è tra gli sponsor del club azzurro. Il difensore sudcoreano ha parlato del suo velocissimo ambientamento nel calcio italiano: anche in poche settimane ha fatto dimenticare ai tifosi del Napoli l’addio di Koulibaly. Ma il difensore ha cominciato parlando di se stesso e del ballo di Gangnam Style fatto al suo arrivo nel ritiro del Napoli: “Onestamente – ha detto con ironia – tutti conoscono il Gangnam Style, quindi non ho dovuto allenarmi per ballarlo. L’ho fatto una volta sola, mi imbarazza un po’ e infatti non ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ho unadi. Ilnon vince da tanto tempo, ma giochiamo bene. Ora sono avido di vittorie, puntiamo allo”. Lo ha detto il centrale delKim Min-Jae, che ha parlato a UpBit, che è tra gli sponsor del club azzurro. Il difensore sudcoreano ha parlato del suo velocissimo ambientamento nel calcio italiano: anche in poche settimane ha fatto dimenticare ai tifosi dell’addio di Koulibaly. Ma il difensore ha cominciato parlando di se stesso e del ballo di Gangnam Style fatto al suo arrivo nel ritiro del: “Onestamente – ha detto con ironia – tutti conoscono il Gangnam Style, quindi non ho dovuto allenarmi per ballarlo. L’ho fatto una volta sola, mi imbarazza un po’ e infatti non ...

