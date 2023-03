Napoli | infortunio per un titolare | assente all’allenamento un big

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Ilcomunica l’di undurante l’allenamento mattutino:un big su permesso della società Hirving Lozano si ferma in allenamento. Il messicano ha percepito un problema muscolare e ha svolto lavoro differenziato a causa del risentimento. L’ex PSV Eindhoven non è stato con il gruppo così come Giacomo Raspadori che continua a svolgere lavoro differenziato. Discorso diverso per Victor Osimhen che eraper motivi familiari, in permesso dalla società. Nei prossimi giorni Lozano farà gli esami medici del caso, così da verificare l’entità dell’. Nell’allenamento mattutino delha subito unHirving Lozano Il report dell’allenamento odierno viene pubblicato dalsul proprio ...

Commenta per primo Vittoria di qualità, di spessore per ila Francoforte nel match d'andata degli ottavi di finale di Champions League. Battuto l'Eintracht per 2 - 0, adesso ci si prepara alla sfida di ritorno che andrà in scena mercoledì 15 marzo per ...Lozano, l'annuncio SSCDi seguito il report che giunge direttamente dal sito ufficiale del club: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere ...Ricordo pure il primo gol al San Paolo: era il 1984, ilsi salvò a fatica ma poco dopo ... Ma per il resto, siamo messi male: pure Scamacca è reduce da un, Belotti gioca poco. In ...

Eintracht, piove sul bagnato: infortunio per Lindstrom in allenamento ... CalcioNapoli24

L'attaccante del Napoli ha la meglio su Di Maria, Orsolini e Thiaw MILANO (ITALPRESS) - Victor Osimhen miglior giocatore del mese di febbraio per ...In vista della sfida del 23 marzo a Napoli contro l'Inghilterra, il ct ammette: "I problemi sono seri. Immobile è ko, Raspadori in forse. Ci sono grossi interrogativi. I nostri attaccanti centrali han ...