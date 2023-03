Napoli | emergenza infortuni contro l’Atalanta | si ferma anche un titolare

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Guidolino8 : Ufficiale, Lindstrom salta il Napoli Sarà Emergenza offensiva per i tedeschi che dovranno fare a meno di Kolo Muan… - butti_fabrizio : RT @DeShindig: @Barbiero @GiorgiaMeloni è una berlusconata. Tu forse non ricordi che quando c'era l'emergenza monnezza a Napoli il neo prem… - gazzettanapoli : Mouhamadou è un bambino senegalese di 3 anni. Dalla nascita è stato sottoposto nel suo Paese natale a numerosi inte… - gazzettanapoli : Mouhamadou è un bambino senegalese di 3 anni. Dalla nascita è stato sottoposto nel suo Paese natale a numerosi inte… - tuttoatalanta : Infermeria Dea - Emergenza Atalanta, col Napoli rientra Zapata: il punto -

Brutta tegola per l'Eintracht Francoforte che perde anche Jesper Lindstrom in vista della trasferta di Napoli in programma tra una settimana. Questo il comunicato del club: 'L'Eintracht Francoforte dovrà fare a meno di Jesper Lindstrom per un numero indefinito di partite. L'attaccante ha dovuto

Champions, Eintracht in emergenza: Lindstrom non ci sarà contro il ... 100x100 Napoli

Un ko confermato dal club, ora è anche ufficiale: salterà Napoli-Eintracht Francoforte, manca un protagonista per la gara di ritorno ...Brutta tegola per l’Eintracht Francoforte che perde anche Jesper Lindstrom in vista della trasferta di Napoli in programma tra una settimana. Questo il comunicato del club: “L’Eintracht Francoforte do ...