Napoli-Dombele spunta un patto con il Tottenham | I dettagli

(Di mercoledì 8 marzo 2023), Tanguy Npotrebbe restare in azzurro,uncon il, anche per la prossima stagione. Tanguy N, ex giocatore del, è stato uno dei colpi dell’estate delgrazie all’acquisto in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Il calciatore è stato acquistato dai londinesi nel 2019 per 65 milioni di euro, ma in Premier League non ha avuto un imsignificativo. Nonostante ciò, le sue abilità tecniche sono di alto livello e ha dimostrato di essere un valido giocatore sotto la guida deluncon ilInizialmente si pensava ...

Cesare - E infatti caro Guido risultato:mostruoso, padrone del gioco anche in 10 e con l'...- Cesare: s.v.; Guido:s.v.Gino Rivieccio dopo l'Eintracht Francoforte commenta sui social: "A parteche rispettando il martedì grasso s'era magnato 'a lasagna, è stato unimpeccabile in ogni reparto. Direi che è stato un martedì spasso", poi aggiunge: "A Los Angeles già pensano a un ...In effetti poi ad inizio ripresa l'episodio del rigore ha sbloccato la partita e l'ha messa su un binario favorevole per il. Con quel centravanti è difficile per tutti resistere 95 minuti. ...

Luciano Spalletti compie 64 anni ma non c'è tempo per festeggiare: in casa Napoli si avvicina l'impegno di sabato prossimo in campionato con l'Atalanta e ...