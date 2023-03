Napoli, conferma annuale per Spalletti. Intanto Mario Rui diventa un 'caso' (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il tecnico toscano rinnoverà, ma solo a breve termine. Cabala Mario Rui: senza il terzino gli azzurri perdono ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il tecnico toscano rinnoverà, ma solo a breve termine. CabalaRui: senza il terzino gli azzurri perdono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cuba98w : RT @Altroconsumo: ??? Anche i #musei nella morsa dell'#inflazione: in un anno i biglietti di ingresso hanno subito rincari medi del 10%. Lo… - Altroconsumo : ??? Anche i #musei nella morsa dell'#inflazione: in un anno i biglietti di ingresso hanno subito rincari medi del 10… - 1912Davide : @realvarriale Il tu dovere sarebbe quello di essere neutrale,per lo meno quando scrivi...ma 6 talmente il niente ch… - giuliaamandi : ho visto i video della data di Napoli e ho avuto l’ennesima conferma che tour nei teatri piano e voce >>>>>>>> tour… - gazzettanapoli : Con 2429 donne su 5207 dipendenti, pari al 47 per cento del totale, Poste Italiane si conferma azienda al femminile… -