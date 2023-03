Napoli, casa circondata: pusher si lancia dalla finestra e si rompe la testa (Di mercoledì 8 marzo 2023) Pur di sfuggire ai carabinieri ha prima gettato un chilo di cocaina dalla finestra e poi è lanciato lui stesso dal primo piano di un’abitazione rischiando di morire. Alla fine i carabinieri lo hanno arrestato lo stesso. In manette anche una donna. A finire nei guai Mario Gratino, 36 anni, e Carmela Marasco, 34 anni. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 8 marzo 2023) Pur di sfuggire ai carabinieri ha prima gettato un chilo di cocainae poi èto lui stesso dal primo piano di un’abitazione rischiando di morire. Alla fine i carabinieri lo hanno arrestato lo stesso. In manette anche una donna. A finire nei guai Mario Gratino, 36 anni, e Carmela Marasco, 34 anni. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

