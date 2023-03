Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottochannel : Cantieri e dissesto, Manfredi: Napoli riparte - rep_napoli : Traffico e cantieri stadali a Napoli, il sindaco: 'Occorre pazienza' [di Antonio di Costanzo] [aggiornamento delle… - rep_napoli : Traffico e cantieri stadali a Napoli, il sindaco: 'Occorre pazienza' [di Antonio di Costanzo] [aggiornamento delle… - rep_napoli : Traffico e cantieri stadali a Napoli, il sindaco: 'Occorre pazienza' [di Antonio di Costanzo] [aggiornamento delle… - rep_napoli : Traffico e cantieri stadali a Napoli, il sindaco: 'Occorre pazienza' [di Antonio di Costanzo] [aggiornamento delle… -

Sui numerosiin città in queste settimane e sulle polemiche, Manfredi ha risposto: 'Prima ... Il sindaco diha poi annunciato anche l'apertura della restante parte di piazza Municipio e ...E sulla Linea 1 completate le prove tecniche, via libera al secondo treno nuovo. E Manfredi rilancia il campo largo anche per le regionali: "Bisogna andare ...Ieri mattinas'è svegliata con le due direttrici principali travolte dai: Via Acton e Corso Vittorio Emanuele. In realtà sono stati avviati anche altri lavori tra via Gianturco e via ...

Napoli: cantieri e caos traffico, ma i vigili sono in ferie ilmattino.it

Risanamento dei conti per evitare il dissesto, riavvio degli investimenti e riapertura dei cantieri per migliorare le infrastrutture e fornire servizi ...Doveva essere l'opera per liberare dal traffico veicolare il borgo di Ischia Ponte ma dopo dieci anni di vicissitudini il parcheggio della Siena è stato ...