Napoli-Atalanta, trasferta negata ai tifosi bergamaschi (Di mercoledì 8 marzo 2023) La decisione. Il Tar ha respinto il ricorso dell’Atalanta al decreto del prefetto di Napoli che vieta la vendita dei biglietti per la gara di sabato ai residenti in provincia di Bergamo. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 8 marzo 2023) La decisione. Il Tar ha respinto il ricorso dell’al decreto del prefetto diche vieta la vendita dei biglietti per la gara di sabato ai residenti in provincia di Bergamo.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ??? #NapoliAtalanta sarà diretta dall’arbitro Colombo di Como - ZZiliani : LA VERA CLASSIFICA 1. Col #Napoli sicuro, restano in 4 per 3 posti #Champions 2. L’#Atalanta rischia sanzioni: può… - sscnapoli : ?? #NapoliAtalanta, biglietti in vendita da domani alle ore 15:00. - Salvato95551627 : RT @Spazio_Napoli: Lozano out con l’Atalanta: Spalletti ha già deciso il suo sostituto - Deepnightpress : Pronostico Napoli vs Atalanta Italy Serie A 11-03-23 Tips e Formazioni #NapoliAtalanta #SerieA #soccer #bettingtips… -