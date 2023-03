Napoli-Atalanta, il TAR della Campania respinge il ricorso sul divieto di trasferta dei bergamaschi (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’Atalanta si è vista respingere l’impugnazione al Tar della Campania, con richiesta di sospensione, del decreto del Prefetto di Napoli circa il divieto di vendita dei biglietti per Napoli-Atalanta di sabato 11 marzo ai residenti in Provincia di Bergamo. “Atalanta BC comunica che ieri ha impugnato al Tar Campania il decreto del Prefetto di Napoli che vieta di vendere ai residenti in Provincia di Bergamo i biglietti per la gara Napoli-Atalanta di sabato 11 marzo – si legge in una nota del club nerazzurro -. Il Presidente del Tar Campania ha oggi respinto la richiesta di sospensione d’urgenza del divieto definendolo misura idonea vista ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’si è vistare l’impugnazione al Tar, con richiesta di sospensione, del decreto del Prefetto dicirca ildi vendita dei biglietti perdi sabato 11 marzo ai residenti in Provincia di Bergamo. “BC comunica che ieri ha impugnato al Taril decreto del Prefetto diche vieta di vendere ai residenti in Provincia di Bergamo i biglietti per la garadi sabato 11 marzo – si legge in una nota del club nerazzurro -. Il Presidente del Tarha oggi respinto la richiesta di sospensione d’urgenza deldefinendolo misura idonea vista ...

