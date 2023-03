Napoli-Atalanta, il TAR della Campania respinge il ricorso sul divieto dei biglietti ai bergamaschi (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’Atalanta aveva fatto ricorso al TAR per concedere la vendita dei biglietti contro il Napoli ai bergamaschi in trasferta. Proposta rifiutata Nonostante l’Atalanta abbia fatto fortemente richiesta al TAR della Campania per concedere la vendita dei biglietti per la sfida contro il Napoli (era stata vietata ai residenti di Bergamo e provincia), quest’ultima ha rifiutato con fermezza. Ecco il comunicato della società bergamasca su tale esito. LE PAROLE – «Atalanta BC comunica che ieri ha impugnato al Tar Campania il decreto del Prefetto di Napoli che vieta di vendere ai residenti in Provincia di Bergamo i biglietti per la gara ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’aveva fattoal TAR per concedere la vendita deicontro ilaiin trasferta. Proposta rifiutata Nonostante l’abbia fatto fortemente richiesta al TARper concedere la vendita deiper la sfida contro il(era stata vietata ai residenti di Bergamo e provincia), quest’ultima ha rifiutato con fermezza. Ecco il comunicatosocietà bergamasca su tale esito. LE PAROLE – «BC comunica che ieri ha impugnato al Taril decreto del Prefetto diche vieta di vendere ai residenti in Provincia di Bergamo iper la gara ...

