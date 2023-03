Mutilazioni genitali per 200 mln donne, Amref e Mds Italia contro violenza di genere (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – Accesso all’istruzione, diritto alla salute, opportunità economiche, leadership: sono diversi i progressi fatti per migliorare la condizione delle donne e delle ragazze africane, ma gli obiettivi raggiunti non sono ancora sufficienti. In occasione dell’8 Marzo, Giornata internazionale della donna, Amref Health Africa-Italia e Msd Italia, unite dalla lotta a fianco delle donne, ribadiscono il loro impegno contro le Mutilazioni genitali femminili. Le donne e le ragazze africane – riporta una nota congiunta – hanno il doppio delle probabilità rispetto ai ragazzi di non ricevere un’istruzione formale, circa il 63% delle donne estremamente povere del mondo vive nell’Africa subsahariana. Molte di loro non ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – Accesso all’istruzione, diritto alla salute, opportunità economiche, leadership: sono diversi i progressi fatti per migliorare la condizione dellee delle ragazze africane, ma gli obiettivi raggiunti non sono ancora sufficienti. In occasione dell’8 Marzo, Giornata internazionale della donna,Health Africa-e Msd, unite dalla lotta a fianco delle, ribadiscono il loro impegnolefemminili. Lee le ragazze africane – riporta una nota congiunta – hanno il doppio delle probabilità rispetto ai ragazzi di non ricevere un’istruzione formale, circa il 63% delleestremamente povere del mondo vive nell’Africa subsahariana. Molte di loro non ...

