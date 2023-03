Musei gratis a Roma per la Festa della Donna: ecco quali e gli orari per l’8 marzo (Di mercoledì 8 marzo 2023) . Per la Giornata Internazionale dei diritti della Donna saranno decine le iniziative e le aperture previste in tutta Italia. L’elenco è aggiornato costantemente sul sito del Mic. I Musei gratuiti a Roma per la Festa della Donna Mercoledì 8 marzo sarà gratuito l’ingresso per le donne in Musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi della cultura statali. L’iniziativa nasce dalla proposta del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano: “La cultura celebra l’8 marzo con l’accesso libero per le donne, invitandole quanto più possibile a visitare in questa giornata a loro dedicata le meraviglie del patrimonio culturale nazionale”. Gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 marzo 2023) . Per la Giornata Internazionale dei dirittisaranno decine le iniziative e le aperture previste in tutta Italia. L’elenco è aggiornato costantemente sul sito del Mic. Igratuiti aper laMercoledì 8sarà gratuito l’ingresso per le donne in, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghicultura statali. L’iniziativa nasce dalla proposta del ministroCultura, Gennaro Sangiuliano: “La cultura celebra l’8con l’accesso libero per le donne, invitandole quanto più possibile a visitare in questa giornata a loro dedicata le meraviglie del patrimonio culturale nazionale”. Gli ...

