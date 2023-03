(Di mercoledì 8 marzo 2023) Andy, dopo la miriade di infortuni che hanno falcidiato la sua carriera, sta tentando di ritornare a buoni livelli con risultati ottimi. Il tennista inglese è stato intervistato in esclusiva dai microfoni della BBC, direttamente da Indian Wells, dove si sta preparando per giocare contro l’argentino Tomas Etcheverry nel primo turno del torneo statunitense.ha voluto dare la sua opinione sulla possibile presenza die bielonella prossima estate, torneo in cui, ovviamente anche lui spera di parteciparvi. Queste le parole disue bieloai microfoni della BBC: “È davvero difficile e mi dispiace per i giocatori che non sono stati in grado di giocare l’anno scorso, ma capisco anche la situazione, è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Murray guarda avanti: 'Russi e bielorussi a #Wimbledon? Spero che l'organizzazione inviti tutti' -

Bartlett veste i panni di Frank, Nick Offerman quelli di Bill, Storm Reid è Riley, Merle ... LEGGI: The Last Of Us 1×07, "Left Behind": la recensione: The Last of Us: Ellie deve ...Con il terzo trionfo nell'arco di tre settimane, Daniil Medvedev eguaglia Auger - Aliassime ma non solo: anche tre fra Federer, Nadal, Djokovic esono in lista. E c'è chi litutti dall'alto Ora è atteso al varco dei tornei più importanti (dove a Indian Wells è stato sorteggiato contro il vincente di Isner - Nakashima), ma Daniil ...: The Last of Us: il viaggio giunge al termine nel trailer del finale LEGGI: The Last Of Us ...Bartlett veste i panni di Frank, Nick Offerman quelli di Bill, Storm Reid è Riley, Merle ...

Murray guarda avanti: "Russi e bielorussi a Wimbledon Spero che l ... SPORTFACE.IT

Un inizio di stagione super positivo per Andy Murray. Dopo le due fantastiche rimonte agli Australian Open, il britannico sta proseguendo la sua scia positiva di inizio 2023. Lo scozzese, infatti, ha ...