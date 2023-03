Muore a Milano investito dal bus 25enne dell’Antella Attraversava sulle strisce Autista indagato per omicidio stradale

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Si chiamava Federico Cafarella, aveva solo 25 anni ed era originario di Bagno a Ripoli: è morto all'ospedale Niguarda dopo essere statoda un autobus di linea amentrepedonali. L'incidente era avvenuto ieri, 7 marzo 2023, alle 8.30 in via Padova L'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancescaChaouq : Ogni giorno chi si salva dai barconi della tratta muore sotto al colonnato di San Pietro, a Termini, in Centrale a… - CorriereToscano : Federico Cafarella, di Bagno a Ripoli, trasportato a Niguarda. Il sindaco Casini: 'Nemmeno immaginabile il dolore d… - infoitinterno : Giovane dell'Antella muore a Milano travolto da un bus - MobilitaNews : A Milano muore travolto da autobus - Deceduto nelle scorse ore per gravi ferite riportate dopo investimento… - rep_firenze : Giovane dell'Antella muore a Milano travolto da un bus [aggiornamento delle 12:57] -

, falciato da un autobus mentre attraversa: Federicoin ospedaleIl 25enne non era originario di, si era trasferito in città da Bagno a Rispoli, in provincia di Firenze. Proseguono le indagini della polizia locale per accertare l'esatta dinamica e le ...... Artioli finisce in prognosi riservata e la sua fidanzata, Silvana,dopo poche ore. Francesco interrompe le registrazioni: c'è bisogno di elaborare e ingoiare il macigno. Lasceràe ...

Giovane dell'Antella muore a Milano travolto da un bus La Repubblica Firenze.it

Italia Le indagini sulla dinamica affidate alla polizia locale – E’ indagato per omicidio stradale l’autista del bus che ieri mattina a Milano, in via Padova all’altezza di via Arici, ha investito un ...Nel tardo pomeriggio di ieri i medici hanno annunciato il decesso del ragazzo che ieri mattina a Milano è stato investito da un autobus mentre attraversava la strada. 25enne investito da un autobus At ...