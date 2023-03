MOVIOLA – Tottenham-Milan, Romero espulso per doppia ammonizione: gialli ineccepibili (Di mercoledì 8 marzo 2023) Episodio da MOVIOLA nel corso del secondo tempo di Tottenham-Milan, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. Un brutto intervento di Romero su Theo Hernandez gli costa il secondo giallo e quindi la conseguente espulsione. Decisione ineccepibile di Turpin: Romero entra in ritardo e quindi giusta la seconda ammonizione e la conseguente espulsione. Tottenham in dieci per questo finale di partita. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 marzo 2023) Episodio danel corso del secondo tempo di, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. Un brutto intervento disu Theo Hernandez gli costa il secondo giallo e quindi la conseguente espulsione. Decisione ineccepibile di Turpin:entra in ritardo e quindi giusta la secondae la conseguente espulsione.in dieci per questo finale di partita. SportFace.

