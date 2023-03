Mourinho-Serra, continua il duello: il labiale incastrerebbe l’arbitro (Di mercoledì 8 marzo 2023) continua il duello tra Mourinho e Serra, a ‘Le Iene’ viene trasmesso il video con il labiale dell’arbitro che ora rischierebbe tanto continua il duello tra Mourinho e Serra dopo l’espulsione nella sfida contro la Cremonese in Serie A, a ‘Le Iene’ viene trasmesso il video con il labiale dell’arbitro che ora rischierebbe tanto. «Ti stanno prendendo tutti per il c**o… Vai a casa, vai a casa», queste le parole riportate anche sul Corriere dello Sport, ma il direttore di gara si giustifica e dice che non ha pronunciato quelle parole. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 marzo 2023)iltra, a ‘Le Iene’ viene trasmesso il video con ildelche ora rischierebbe tantoiltradopo l’espulsione nella sfida contro la Cremonese in Serie A, a ‘Le Iene’ viene trasmesso il video con ildelche ora rischierebbe tanto. «Ti stanno prendendo tutti per il c**o… Vai a casa, vai a casa», queste le parole riportate anche sul Corriere dello Sport, ma il direttore di gara si giustifica e dice che non ha pronunciato quelle parole. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Serra-#Mourinho: ‘#LeIene’ annunciano per stasera un filmato che inchioderà il quarto uomo - capuanogio : Il quarto uomo di #CremoneseRoma #Serra parla a Le Iene: 'Non ho detto nulla che potesse offendere #Mourinho. Il la… - capuanogio : La versione di #Serra smentita dalla lettura dei labiali, #Mourinho vede la presenza in panchina nel derby con la… - infoitsport : Mourinho-Serra, rischio deferimento per l’arbitro - monza_news : Cos'ha detto Mourinho al quarto uomo Serra? La verità dell'arbitro alle Iene | VIDEO -