Mourinho | «Non tutti sono Zanetti! Vinte Juventus e Inter | cresciuti»

Mourinho alla vigilia di Roma-Real Sociedad ha tirato in ballo Javier Zanetti in merito alla capacità di giocare ogni tre giorni. Poi una parola sulla crescita dei giallorossi con le vittorie contro Juventus e Inter EVOLUZIONE ? Le parole di José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Real Sociedad di Europa League: «Il DNA dei singoli è una cosa che non puoi cambiare: ci sono giocatori che possono giocare ogni giorno, Per dirne uno che non gioca più, Javier Zanetti poteva giocare 7 partite a settimana. Siamo in evoluzione sotto diversi aspetti, nel primo anno, parlando di grandi partite, abbiamo perso due volte con la Juventus, col Milan, con l'Inter,. Quest'anno abbiamo battuto la Juventus, l'Inter e ...

