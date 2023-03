Mourinho: «La Roma sta crescendo, veniamo da un sesto e un settimo posto» (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il tecnico della Roma, Josè Mourinho, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro la Real Sociedad. Mourinho ha fatto i complimenti alla squadra basca elogiandone anche l’andamento in campionato. Di seguito le parole di Mourinho: I complimenti di Mourinho alla Real Sociedad:«Sono un’ottima squadra. Onestamente è difficile trovare punti deboli, Alguacil è un bravissimo allenatore. Non è facile fargli gol, poi ci sono giocatori tecnicamente bravi. Essere quarti in Liga dietro tre giganti è tanta roba. E’ veramente un squadra di qualità, non siamo stati fortunati nel sorteggio, ma quando sei in un’Europa League di super qualità come questa è sempre difficile. Ma loro ci guarderanno con lo stesso rispetto che avremo noi». Su Oyarzabal:«Devo dire che lui è molto bravo, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il tecnico della, Josè, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro la Real Sociedad.ha fatto i complimenti alla squadra basca elogiandone anche l’andamento in campionato. Di seguito le parole di: I complimenti dialla Real Sociedad:«Sono un’ottima squadra. Onestamente è difficile trovare punti deboli, Alguacil è un bravissimo allenatore. Non è facile fargli gol, poi ci sono giocatori tecnicamente bravi. Essere quarti in Liga dietro tre giganti è tanta roba. E’ veramente un squadra di qualità, non siamo stati fortunati nel sorteggio, ma quando sei in un’Europa League di super qualità come questa è sempre difficile. Ma loro ci guarderanno con lo stesso rispetto che avremo noi». Su Oyarzabal:«Devo dire che lui è molto bravo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ?? Mourinho Cam ?? ?? Avete avuto tutti la stessa reazione composta vero? ?? DAJE ROMA! #RomaJuve - OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Rui Patricio in vista di Roma-Real Sociedad - capuanogio : La versione di #Serra smentita dalla lettura dei labiali, #Mourinho vede la presenza in panchina nel derby con la… - napolista : #Mourinho: «La #Roma sta crescendo, veniamo da un sesto e un settimo posto» In conferenza stampa: «Non è facile fa… - CorSport : ?? 'La #Roma sta crescendo ma serve continuità' ?? 'Vi spiego il nuovo #Dybala' ??? #Mourinho parla alla vigilia della… -