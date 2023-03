(Di mercoledì 8 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Laè un'ottima squadra, onestamente è difficile trovare. Imanol Alguacil è un bravissimo allenatore, la squadra è organizzata sia dal punto di vista difensivo che offensivo. Un quarto posto dietro ai tre giganti della Liga è importante. Sono sicuro che loro ci guardano con lo stesso rispetto”. Lo ha detto l'allenatore della Roma, Josè, in conferenza stampa alla vigilia del match di andata degli ottavi di finale di Europa League contro laall'Olimpico. Dal 1? dovrebbe rivedersi Tammy Abraham: “E' un giocatore di squadra, domenica al gol di Mancini ha esultato come se avesse segnato lui. A prescindere dalle reti, per me è sufficiente vedere gli attaccanti lavorare per la squadra”, ha aggiunto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... restoalsud : #territorio #sud #lavoro Mourinho avverte “La Real Sociedad ha pochi punti deboli” - - Italpress : Mourinho avverte “La Real Sociedad ha pochi punti deboli” - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “La Real Sociedad è un’ottima squadra, onestamente è difficile trovare punti deboli. Imanol Algu… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Mourinho avverte “La Real Sociedad ha pochi punti deboli” -… - RoNando82 : @apuntobracco @corradone91 Quando Mourinho avverte che può perdere la partita la butta in caciara. Ciò non giustif… -

"Se siamo in giornata possiamo sorprendere tutti",il tecnico della Real Sociedad SAN SEBASTIAN (SPAGNA) - "E' un grande ottavo, contro una ...ai suoi la sfida ai giallorossi di. "Se mi ...Siun po' di superficialità, di poca voglia. Un errore imperdonabile, soprattutto per dei ... Allenatore:. SALISBURGO (4 - 3 - 1 - 2): Kohn; Dedic (74 Van der Brempt), Solet, Bernardo, ...Milan " Torino 1 - 0, Pioli esulta ma: "Piccolo passo in avanti, ora però serve continuità" ..., reduce dal successo casalingo sull'Empoli, spera di proseguire la scalata in classifica,...

Mourinho avverte “La Real Sociedad ha pochi punti deboli” Gazzetta di Reggio

ROMA Concentrato, come se la partita fosse già iniziata. La sfida con la Real Sociedad lo intriga. Un po' perché la Spagna è nel suo passato, vista l'esperienza ...Lo special one ha cominciato la gara senza attaccanti veri e ha difeso il vantaggio con due punte. In mezzo al campo tanta testa e intensità ...