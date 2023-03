(Di mercoledì 8 marzo 2023) Thiagosi è aggiudicato il titolo dideldi. La consegna del trofeo avverrà nel prepartita di sabato. "Thiagoè ila vincere il premio Coach Of ...

Motta allenatore del mese di febbraio: è il primo a vincerlo con due squadre La Gazzetta dello Sport

Thiago Motta si è aggiudicato il titolo di allenatore del mese di febbraio. La consegna del trofeo avverrà nel prepartita di sabato. "Thiago Motta è il primo allenatore a vincere il premio Coach Of The Month con due formazioni diverse, l'anno scorso a gennaio con lo Spezia e ora alla guida del Bologna. Fondamentali le vittorie contro Fiorentina, Sampdoria e Inter. La consegna avverrà al Dall'Ara sabato alle 20.45 prima dell'inizio di Bologna-Lazio.