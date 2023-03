MotoGP, una giornata con la squadra motori di Sky a Rimini (Di mercoledì 8 marzo 2023) Direttamente dalla squadra motori di Sky Sport, appuntamento sabato 11 marzo dalle ore 17.00 con Guido Meda, Mauro Sanchini e Vera Spadini presso il Negozio Flagship Sky nella galleria del Centro Commerciale le Befane a Rimini. In vista della prima tappa della stagione di MotoGP – in programma dal 25 marzo con la Sprint Race – un’occasione da non perdere per clienti e appassionati delle due ruote e per chiacchierare insieme ai tre protagonisti. Tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW, da seguire magari su Sky Glass, la TV di Sky che rivoluziona il modo di vivere i contenuti che ami e che è possibile vedere e provare direttamente in negozio in ogni sua caratteristica. Sempre in tema motori, all’interno del negozio, da non perdere anche il simulatore di guida ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 marzo 2023) Direttamente dalladi Sky Sport, appuntamento sabato 11 marzo dalle ore 17.00 con Guido Meda, Mauro Sanchini e Vera Spadini presso il Negozio Flagship Sky nella galleria del Centro Commerciale le Befane a. In vista della prima tappa della stagione di– in programma dal 25 marzo con la Sprint Race – un’occasione da non perdere per clienti e appassionati delle due ruote e per chiacchierare insieme ai tre protagonisti. Tutta lain diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW, da seguire magari su Sky Glass, la TV di Sky che rivoluziona il modo di vivere i contenuti che ami e che è possibile vedere e provare direttamente in negozio in ogni sua caratteristica. Sempre in tema, all’interno del negozio, da non perdere anche il simulatore di guida ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Andrea Iannone in pista a Misano con Pirro: ai box c'è Elodie: Il pilota abruzzese è tornato in pista sul circuito… - Marina_G3 : Perchè gli spagnoli hanno sempre culo nei prezzi della Formula 1 e MotoGP? Perchè l'Italia che ha una storia ASSURD… - c2amaranello : RT @Saetta_McQueen: La #F1 ha sostanzialmente fallito. Una rivoluzione tecnico-sportiva epocale, che non è servita assolutamente a nulla. R… - infoitsport : MotoGP, il team VR46 passa in Yamaha? 'Vogliamo una moto competitiva...' - Luxgraph : MotoGP, il team VR46 passa in Yamaha? 'Vogliamo una moto competitiva...' -

Andrea Iannone in pista a Misano con la Ducati: ai box c'è Elodie Lo ha fatto a tre settimane di distanza dalla caduta di Vallelunga , quando il pilota di Vasto era finito in ospedale per una forte botta alla spalla sinistra successiva a una caduta. Presente sul ... Marquez: "Trasferimento in Ducati Non lo considero" Marc Marquez si prepara alla stagione in MotoGp , finalmente dopo un inverno senza infortuni. La Honda però al momento si è dimostrata meno ... che faranno molto bene e mi daranno una ... Come funzionano gli airbag indossabili ...gonfiabile tramite una valvola collegata a un cavo. Per la commercializzazione occorrerà attendere diverse decadi prima che gli airbag fossero incorporati in tute come quelle dei piloti della MotoGP, ... Lo ha fatto a tre settimane di distanza dalla caduta di Vallelunga , quando il pilota di Vasto era finito in ospedale perforte botta alla spalla sinistra successiva acaduta. Presente sul ...Marc Marquez si prepara alla stagione in, finalmente dopo un inverno senza infortuni. La Honda però al momento si è dimostrata meno ... che faranno molto bene e mi daranno......gonfiabile tramitevalvola collegata a un cavo. Per la commercializzazione occorrerà attendere diverse decadi prima che gli airbag fossero incorporati in tute come quelle dei piloti della, ... MotoGP 2023. C’è una nuova centralina, ecco perché - MotoGP Moto.it MotoGP, Salucci: "Team VR46 in Yamaha Se saranno competitivi, valuteremo" ROMA - La Yamaha si persenta alle porte della nuova stagione di MotoGP con le sole due moto del team ufficiale, visto che il team RNF è passato all'Aprilia. La scuderia giapponese, quindi, almeno per ... MotoGP | I segnali del cambio di mentalità di Honda e Yamaha L’entrata in scena di Ken Kawauchi come nuovo direttore tecnico della HRC, in sostituzione di Takeo Yokoyama, offre una perfetta analogia della metamorfosi che stanno vivendo i due colossi giapponesi ... ROMA - La Yamaha si persenta alle porte della nuova stagione di MotoGP con le sole due moto del team ufficiale, visto che il team RNF è passato all'Aprilia. La scuderia giapponese, quindi, almeno per ...L’entrata in scena di Ken Kawauchi come nuovo direttore tecnico della HRC, in sostituzione di Takeo Yokoyama, offre una perfetta analogia della metamorfosi che stanno vivendo i due colossi giapponesi ...