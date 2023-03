Mostre, a Roma risplende l’Oro di Giovanni Albanese (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – Risplendono di luce le tredici opere che Giovanni Albanese porta a Roma per la personale ‘Oro’ che si apre domani presso la Basile Contemporary Art Gallery, in via di Parione. Una luce che – come sottolinea il testo di Mimmo Paladino che accompagna l’esposizione – rappresenta il fil rouge del lavoro di Albanese: “Le lucine tremolanti di Giovanni, vere ‘Lux mistiche’, hanno la magia delle lucine dei santi nelle chiese e lo stupore dei bambini per le grandi macchine di luce delle feste dei paesi del Sud”. Una idea già sostenuta da Vincenzo Cerami, nella monografia dedicata al poliedrico artista pugliese, quando ricorda che “Albanese chiama in aiuto la luce, che deve essere gaia, pulsante, tachicardica: sangue che scorre nei corpi suturati con fiamma ossidrica, bulloni e ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – Risplendono di luce le tredici opere cheporta aper la personale ‘Oro’ che si apre domani presso la Basile Contemporary Art Gallery, in via di Parione. Una luce che – come sottolinea il testo di Mimmo Paladino che accompagna l’esposizione – rappresenta il fil rouge del lavoro di: “Le lucine tremolanti di, vere ‘Lux mistiche’, hanno la magia delle lucine dei santi nelle chiese e lo stupore dei bambini per le grandi macchine di luce delle feste dei paesi del Sud”. Una idea già sostenuta da Vincenzo Cerami, nella monografia dedicata al poliedrico artista pugliese, quando ricorda che “chiama in aiuto la luce, che deve essere gaia, pulsante, tachicardica: sangue che scorre nei corpi suturati con fiamma ossidrica, bulloni e ...

