Morto Italo Galbiati, storico vice di Fabio Capello: un maestro di calcio da Milano a Madrid (Di mercoledì 8 marzo 2023) Italo Galbiati è Morto all'età di 85 anni. storico vice di Fabio Capello, come secondo allenatore ha vinto praticamente tutto, insegnando calcio al Milan, poi alla Roma, alla Juventus e anche a Madrid. Mosse i suoi primi passi da calciatore con la maglia dell'Inter, ma i trionfi più importanti sono arrivati appunto durante la sua carriera da allenatore, cominciata con il Milan. Infatti, il club rossonero, con cui Galbiati ha condiviso gioie e dolori per quasi vent'anni, lo ha ricordato in una nota: "Punto di riferimento del mondo rossonero e punto di forza di tante imprese della storia del Milan". Dalla panchina ha accompagnato il Diavolo nella sua epoca d'oro, prima al fianco di Arrigo Sacchi e poi di ...

