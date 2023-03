Morto Gianmarco Calleri | lo storico presidente di Lazio e Torino aveva 81 anni

(Di mercoledì 8 marzo 2023), exdi, èa Roma all’età di 81. Nato a Busalla in provincia di Genova il 10 gennaio 1942, negli’60giocò in Serie B con le maglie di Novara, Monza e. Appesi gli scarpini al chiodo si dedicò all’attività imprenditoriale e nel 1986, con il fratello Giorgio e il finanziere Bocchi, acquistò il club biancoceleste. Sotto la sua guida laottenne nel 1986-87 una storica salvezza in B nonostante i 9 punti di penalizzazione. Riportata la società in Serie A,la vendette a Cragnotti nel 1992. Duedopo acquistò ilche guidò fino al 1997. Tre...

