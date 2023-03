(Di mercoledì 8 marzo 2023) Il mondo del calcio piange la scomparsa di, exdia Roma all'età di 81. Nato a Busalla in provincia di Genova il 10 gennaio 1942, negli'60 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Morto Gianmarco Calleri, ex presidente Lazio e Torino aveva 81 anni - - paoloangeloRF : Addio a Gianmarco Calleri, salvò la Lazio e gli regalò Gascoigne - tusciaweb : Lutto nel mondo del calcio, è morto Gianmarco Calleri ex presidente della ss Lazio Genova - Lutto nel mondo del… - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Lutto nel calcio, è morto Gianmarco Calleri: fu presidente della Lazio - angelo_perfetti : Lutto nel calcio, è morto Gianmarco Calleri: fu presidente della Lazio -

Il mondo del calcio piange la scomparsa diCalleri, ex presidente di Lazio e Torino,a Roma all'età di 81 anni. Nato a Busalla in provincia di Genova il 10 gennaio 1942, negli anni '60 Calleri giocò in Serie B con le maglie di ...Leggi AncheCalleri, lo storico presidente di Lazio e Torino aveva 81 anni Dalla panchina ha accompagnato il Diavolo nella sua epoca d'oro, prima al fianco di Arrigo Sacchi e poi di ...Nel giorno dell'addio aCalleri , il Milan e il calcio italiano piangono anche Italo Galbiati , storico vice di Fabio Capello, scomparso all'età di 85 anni dopo aver contribuito al successo proprio dell'allenatore ...

È morto Gianmarco Calleri, ex presidente della Lazio RomaToday

Il settimanale Chi riporta che Bebe Vio sarebbe pronta a sposarsi con il fidanzato Gianmarco Viscio. L'atleta è stata paparazzata per la prima volta lo scorso settembre. Il ...Questa mattina il mondo biancoceleste, passato e presente, ha avuto un risveglio amaro. La morte dell'ex presidente Gianmarco Calleri ha portato tristezza nel cuore dei tifosi, ...