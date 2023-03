(Di mercoledì 8 marzo 2023) Dopo ladel famoso sceneggiatore tv Teodosio, verificatasi l’8 gennaio 2019, nella sua ZagarHollywood, ovvero la villa a Zagarolo dove lui e A. T. avevano ”allevato” una scuderia di divi del piccolo schermo, era spuntato anche un documento. Unper la precisione, in cui proprio A. T. veniva nominato erede universale di un. Corrompono un pubblico ufficiale e coprono un caso di listeria: arrestatati padre e figlio Aildi Teoper falso Ora, però, A.T. è finito sul banco degli imputati, come confermato anche dal Messaggero, dal momento che il pm Carlo Villani ha firmato un decreto di citazione diretta a giudizio a suo carico con l’accusa di falso. L’udienza è già fissata per il 13 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Morte Losito, a processo il compagno per aver falsificato il testamento del patrimonio milionario -

... Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra, che avevano sollevato pesanti dubbi sulladello sceneggiatore. Il fratello di, quindi, aveva sporto denuncia: era stata aperta un'inchiesta per ...... avrebbe scritto un falso testamento del compagno e sceneggiatore, imitandone la calligrafia e la firma, in cui veniva nominato erede universale di tutti i beni e dopo ladi, ...... quello della beauty coach dei vip, Brigitte Valesch , che seguivaed era diventata sua ... Aveva paura che quella'potesse essere attribuita a dei riti di magia nera che Tarallo metteva in ...

Morte Teo Losito, Alberto Tarallo a processo: Ha falsificato lettere e ... Fanpage.it

In una informativa della Guardia di Finanza, però, si sottolineava che A.T. avrebbe costruito con pazienza, minuzia ed astuzia ”un unico disegno criminoso volto all’acquisizione dei beni di Losito, al ...Secondo le indagini avrebbe falsificato le lettere e il testamento per danneggiare gli eredi di Losito, fra cui il fratello: Alberto Tarallo a ...